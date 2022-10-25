"Очень слабенькая": Прилучный загубил свою кроху после пополнения в семье

Звезда сериалов "Закрытая школа" и "Мажор" Павел Прилучный этим летом женился во второй раз. Новой избранницей актера стала молодая девушка Зепюр Брутян.
После пополнения в семье в виде молодой супруги Павел Прилучный старается не забывать и про детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Так, он часто проводит время с сыном Тимофеем и дочерью Мией. Играми и прогулками с детьми мужчина делится в социальных сетях. Правда, новое видео слегка напугало впечатлительных фолловеров.
Павел Прилучный помогал сыну избавиться от молочных зубов. Способ удаления, знакомый с детства каждому, был усовершенствован: отец и сын взяли нитку, привязали один конец к зубу, другой — к игрушечному пистолету. Пара выстрелов — и зуб оказался в руках сына Прилучного.
Зрелище, действительно, не для каждого. Поклонники Павла посчитали, что отец загубил свою кроху, то есть сына. Они поспешили отправить мальчика к стоматологу, ведь такая шутка с зубами может обернуться проблемами.
"Поверхность корня очень слабенькая, он может сломаться", — поясняет врач-стоматолог Алексей Антипенко. Он поясняет, что часть молочного зуба может остаться в десне и спровоцировать воспаление. Специалист порекомендовал Павлу Прилучному и другим родителям давать детям твердые овощи и фрукты — так проблем с избавлением от молочных зубов не возникнет.