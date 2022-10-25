По стопам Куравлева? Звезду кино "Москва слезам не верит" упекли в дом престарелых

Советский фильм "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова — культовая картина, взявшая в 1981 году "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Несмотря на то, что картине уже более 40 лет, фильм остается популярным и любимым среди россиян.
А вот судьба актеров фильма "Москва слезам не верит" сложилась не так удачно. Стало известно, что некоторое время назад актриса Инна Выходцева, сыгравшая в фильме телережиссера, пропала. А теперь говорят, будто племянник женщины и вовсе отправил ее в дом престарелых.
Все началось, когда Инна Выходцева была отправлена на госпитализацию из-за отравления. Но вот после лечения, звезда "Москва слезам не верит" даже не смогла попасть домой. Актрису потеряли ее близкие друзья, с которыми она всегда была на связи.
Для Инны Выходцевой дом престарелых — это настоящий кошмар. Ранее она сетовала, что друга Леню Куравлеву отправили в такое учреждение. Актриса не могла и предположить, что пойдет по стопам ныне покойного.
Пока журналистам не удалось найти, где именно теперь живет "телережиссер" из фильма "Москва слезам не верит", но надеемся, что женщина чувствует себя хорошо.