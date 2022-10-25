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Шоу-бизнес
По стопам Куравлева? Звезду кино "Москва слезам не верит" упекли в дом престарелых

По стопам Куравлева? Звезду кино "Москва слезам не верит" упекли в дом престарелых

Пожилая актриса фильма "Москва слезам не верит" оказалась никому не нужна.
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Советский фильм "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова — культовая картина, взявшая в 1981 году "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Несмотря на то, что картине уже более 40 лет, фильм остается популярным и любимым среди россиян.

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А вот судьба актеров фильма "Москва слезам не верит" сложилась не так удачно. Стало известно, что некоторое время назад актриса Инна Выходцева, сыгравшая в фильме телережиссера, пропала. А теперь говорят, будто племянник женщины и вовсе отправил ее в дом престарелых.

Все началось, когда Инна Выходцева была отправлена на госпитализацию из-за отравления. Но вот после лечения, звезда "Москва слезам не верит" даже не смогла попасть домой. Актрису потеряли ее близкие друзья, с которыми она всегда была на связи.

Для Инны Выходцевой дом престарелых — это настоящий кошмар. Ранее она сетовала, что друга Леню Куравлеву отправили в такое учреждение. Актриса не могла и предположить, что пойдет по стопам ныне покойного.

Пока журналистам не удалось найти, где именно теперь живет "телережиссер" из фильма "Москва слезам не верит", но надеемся, что женщина чувствует себя хорошо.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Кадр из к/ф "Москва слезам не верит"
25 октября 2022, 14:24 Источник: prozvezd.info ✓ Надежный источник
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