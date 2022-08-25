Раз – и нет человека: Подвергшая себя опасности Навка рухнула с высоты

С Татьяной Навкой произошла опасная ситуация во время отдыха.

Знаменитая фигуриста вместе с детьми решила провести последние дни лета под палящим солнцем. Звездное семейство отдыхает в Турции, а спортсменка с удовольствием показывает поклонникам, как проходит ее отпуск. На днях Татьяна Навка откровенно призналась, что даже на курортах не может спокойно сидеть на месте и старается открывать для себя что-то новое.

Сначала звезда окунулась в изучение местной культуры, а потом решила осваивать экстремальные виды спорта. Привыкшая рассекать по льду на коньках фигуристка встала на вейкборд и прокатилась на нем по воде. Такие развлечения – для нее в новинку, так что в какой-то степени она подвергла себя опасности.

К счастью, о своем здоровье Татьяна Навка позаботилась заранее и надела спасательный жилет – чтобы в случае чего не пойти ко дну. На кадрах, которые появились в микроблоге спортсменки, видно, что сначала на доске она держится уверенно и в каких-то моментах даже пританцовывает. В руках у нее был специальный пульт, которым она время от времени поднимала себя над водой.

Но внезапно что-то пошло не так, и звезда рухнула с высоты в море. Вот только поклонники наблюдали свою любимицу в кадре, как вдруг на мгновение она оказалась под водой: раз – и нет человека. Благо, почти сразу Татьяна Навка выплыла и дала фанатам понять, что с ней все хорошо.