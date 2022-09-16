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Шоу-бизнес
Чеченец на 10 лет старше: в семье Навки появился новый любимый мужчина

Чеченец на 10 лет старше: в семье Навки появился новый любимый мужчина

Падчерица Татьяны Навки выходит замуж за влиятельного бизнесмена.
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Дочь Дмитрия Пескова, 24-летняя Лиза, выходит замуж. Слухи о том, что падчерица Татьяны Навки намерена стать супругой выходца из Чечни, поползли еще в прошлом году, однако семья это не подтверждала. На днях бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский поделился радостной новостью о том, что Пескова скоро станет женой.

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Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Избранником девушки стал предприниматель Руслан Голбазов, который старше ее на десять лет. Мужчина является представителем влиятельного чеченского тейпа. По данным СМИ, загадочный иностранец с семьей перебрался из Чечни во Францию в 2008 году, а через десять лет – в Москву.

Тогда же в столицу прилетела и падчерица Татьяны Навки, которая жила с матерью в Париже. Отмечается, что Руслан является партнером Лизы по ресторанному бизнесу. Пара вместе уже больше трех лет.

Дата свадьбы, которая по слухам состоится в Москве, якобы уже известна – 10 октября. Выходит, российская фигуристка вот-вот станет тещей. Какие у изворотливой спортсменки сложатся отношения с зятем, покажет лишь время.

Впрочем, названная невеста пока не прокомментировала столь детальную информацию, попавшую в Сеть. Хотя такую тактику родственницы Татьяны Навки можно понять. Ранее выпускницу МГИМО Лизу Пескову травили за то, что она является членом звездной семьи и будто бы всего достигла только благодаря статусу отца.

Блондинка когда-то активно вела соцсети, и хейтеры постоянно атаковали девушку, намекая на ее несостоятельность. Что ж, перед ней есть образец стойкости — Татьяна Навка. Спортсменка умело вращается в высшем обществе, игнорируя жесткую критику.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2022, 21:51 Источник: Thevoicemag.ru ✓ Надежный источник
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