Обнимались и держались за руки: Ходченкова пришла на премьеру в обществе представительного мужчины

39-летняя российская актриса Светлана Ходченкова в последнее время активно занимается карьерой и участвует в различных проектах. А вот о личной жизни похудевшей до невозможности красотки мало что известно. Поклонники всерьез обеспокоены состоянием звезды, ведь она тает на глазах, а замуж так и не вышла... Фанаты желают, чтобы Ходченкова поскорее обрела личное счастье, поэтому пристально следят за ее соцсетями.
На днях в Сети появилось фото, на котором Светлана Ходченкова наконец вышла в свет не одна. Она приехала на премьеру в Театр Наций с неким видным мужчиной, который был строго одет и проявлял серьезные манеры. Пара держалась за руку, якобы даже обнимались и всем видом демонстрировала, что не безразлична друг другу. Сплетники в телеграм-каналах уже пустили слух о том, что это новый ухажер Ходченковой, однако кто он – не известно.
Стоит отметить, что Светлана Ходченкова была замужем за коллегой Владимиром Яглычем, но их брак продержался лишь пять лет, после чего пара развелась. После этого Ходченкова встречалась с предпринимателем Георгием Петришиным, с которым рассталась в 2016 году. С тех пор о ее любовных делах не было ни единой официальной весточки. При этом слухи о ее интрижках с коллегами периодически появлялись.