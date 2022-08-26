"Страшно смотреть!": Позвоночник истощенной Ходченковой вывалился наружу

Когда-то Светлана Ходченкова была улыбчивой и жизнерадостной пышечкой. Телезрители полюбили ее как лучезарную девушку из фильма "Благословите женщину" Станислава Говорухина. Студентки ЩУКи сначала не вызвала интереса у Станислава Сергеевича.
"Она прибежала в офис с занятий, была очень бедно одета, пухленькая, ненакрашенная, и Говорухин мне сказал: "Кого ты привел? Разве это актриса?" – вспоминал о ней оператор Ломер Ахвледиани.
Однако Ходченкова показала себя и завоевала любовь миллионов россиян. Что же с ней стало дальше? Сегодня Ходченкова совсем не та, какой ее знали несколько лет назад. Из-за чрезмерного увлечения спортом (актриса танцует на пилоне) она стала ужасно тощей. Поклонники умоляют актрису прекратить худеть, ведь на нее уже страшно смотреть!
Сейчас Ходченкова в отпуске и отдыхает за границей. На одном из последних фото она предстала обнаженной, сидя на пляже спиной к камере. Звезда сгорбилась в три погибели так, что у нее стали видны все позвонки, то есть позвоночник едва ли не вывалился наружу! На первый взгляд фото кажется чувственным и смысловым, однако фанаты пришли к выводу, что это зрелище не для слабонервных.