"Сладкий момент": Застукавшая Прилучного с другими женщинами Брутян ушла к богатому мужику

Известный российский актер Павел Прилучный после скандального расставания с коллегой по цеху Агатой Муцениеце начал выстраивать новую жизнь. Звездная пара окончательно распалась в начале 2020 года, а уже летом текущего года артист женился на Зепюр Брутян.
Актриса сегодня старается поваляться на публике только в компании своего нового супруга. Они, явно, пытаются продемонстрировать фанатам, что живут крепкой семейной жизнью. Благо, если счастье не наиграно и за внешним лоском, действительно, скрываются крепкие отношения.
Однако недавно с парочкой актеров приключился инцидент, который чуть не поставил под сомнение реальность их чувств. Павел Прилучный и Зепюр Брутян посетили открытие магазина кухонных принадлежностей знаменитого отечественного шеф-повара и шоумена Константина Ивлева.
На публичном мероприятии армянка застукала своего новоиспеченного мужа с другими женщинами. Дело в том, что поклонницы артиста не упустили возможность пофотографироваться с ним в обнимку и взять автографы. Павел Прилучный, видимо, не смог им отказать.
Зепюр Брутян отреагировала спокойно – она тоже ушла к другому мужику. Актриса взяла у богатого и знаменитого повара кусочек торта и демонстративно накормила десертом своего мужа. Павел Прилучный не стал отказываться от угощения. Супруги выложили видео из магазина в социальные сети и назвали его "Сладкий момент открытия".