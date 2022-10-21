"Дети моложе внуков": Счастливая Сябитова объявила о рождении ребенка на старости лет

В июле этого года самая знаменитая в России сваха стала бабушкой! Дочка Кира родила на свет девочку, а в уходе за ней принимает участие звездная родственница: 60-летней артистке даже на старости лет хватает сил нянчиться с малышкой. Хотя, как оказалось, Роза Сябитова совсем не чувствует пожилой возраст.
Накануне телезвезда решила порассуждать на тему старости, мысли о наступлении которой бросают в дрожь многих женщин. И это, говорит знаменитость, результат родовой памяти: мол, в старину с наступлением почетного возраста женщин называли "старухами" и "бабками", к тому же появлялись некоторые ограничения.
Например, дамам пожилого возраста, у которых есть внуки, запрещали становиться мамами. "Иметь детей, которые моложе внуков, – грешно, стыдно." – объявила о рождении на старости лет Роза Сябитова. Кроме этого, представительницам прекрасного пола отказывали в сложной работе, доверяя самые простые задачи: покачать люльку или сводить малышей на прогулку.
Телесваха же себя чувствует очень счастливой – потому что не застала это несправедливое время. Это большая радость – жить в эпоху, когда женщина в любой отрезок жизни в праве делать то, что ей хочется, и стареть с достоинством. Роза Сябитова заверила, что не стесняется своего возраста: ведь, если ты молод в душе, то нет разницы, какая цифра стоит в паспорте.