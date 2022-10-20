"Вышла замуж, а потом пришла": бросившая Газманова любовница притащилась в слезах назад

После последнего интервью всплыли подробности личной жизни Газманова-младшего.

На фоне тревожных новостей каждый день появляются слухи об очередном отъезде кого-то из звезд российской эстрады. Так, под удар попали Родион и Олег Газмановы. Однако, в своем новом интервью Газманов-младший опроверг слухи об отъезде в Израиль, передает агентство РИА ФАН.

Ведущая ютуб-шоу Алена Жигалова, на котором как раз и побывал Газманов, также решила узнать романтичную историю, стоящую за одним из главных хитов артиста. Родион рассказал, что написал и посвятил песню "Парами" одной девушке, с которой он был в длительных отношениях. Однако, в какой-то момент молодые люди поняли, что отношения изжили себя и им лучше разойтись.

"Я песню написал уже после расставания, когда узнал, что она выходит замуж", — рассказывает Родион Газманов. Впервые он исполнил песню в акустике на одном из концертов, куда, по стечению обстоятельств, неожиданно притащилась бывшая любовница. Исполняя песню "Парами", экс-влюбленные смотрели друг на друга в слезах.

Этот момент смутил ведущую шоу, и она решила уточнить: "Подожди, она вышла замуж, а потом пришла на твой концерт? С мужем?"

На это замечание Родион Газманов поспешил ответить, что все трое давно в дружеских отношениях. Возможно, это был последний момент, когда влюбленные могли бы сойтись назад, но этого не произошло.

Сейчас Родион Газманов полностью погружен в работу, сообщает OSN Media. Из-за напряженного графика поклонники даже потеряли артиста, предположив, что мужчина попал под частичную мобилизацию.