Бородина катком проехалась по Солнцеву: Убожество и колбасный вор

Всем известна тяга Ксении Бородиной к едким, иногда даже грубым ответам на комментарии в ее личном блоге. Однако ее можно понять: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Другое дело – когда высказывается кто-то на стороне, выплескивая злобу лишь на свою страничку в соцсетях.
Одного из таких комментаторов Ксения долго терпела. Предпочитала хранить молчание в ответ на каждое мнение мужчины. Но раз за разом ее бывший подопечный Рустам Солнцев продолжал кусать ее. Теперь чаша терпения Ксении переполнилась и она катком проехалась по Солнцеву.
Такое обвинение Ксения не могла оставить без ответа и разразилась гневной тирадой. "Убожество. Этот человек полон злости, зависти и ненависти", – отметила телевудущая, добавив, что Рустам мог сделать успешную карьеру, но поддался зависти, которая сожрала его.
Также Ксения Бородина напомнила, что у Солнцева множество долгов, а на Доме-2 он и вовсе прослыл колбасным вором: без спроса брал из холодильников чужую еду.