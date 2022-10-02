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Шоу-бизнес
"Измена, ревность, ложные ожидания": объявлено о расставании Петросяна и Брухуновой

"Измена, ревность, ложные ожидания": объявлено о расставании Петросяна и Брухуновой

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова живут вместе уже три года. В последнее время пару окружают тревожные слухи.
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Татьяна Брухунова стала пятой женой российского юмориста Евгения Петросяна. В начале декабря 2019 года она перешла от статуса его помощницы и директора театра до звания супруги. В то время Брухунову называли разлучницей и меркантильной лицемеркой, однако после рождения сына Вагана стало ясно, что Татьяна стала поистине новой музой Евгения Петросяна.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Несмотря на слухи в интернете и критику со стороны пользователей социальных сетей, Петросян и Брухунова выглядят счастливой парой. Супруга юмориста делится фотографиями со своим мужем и пишет о том, что он научил ее смотреть на "несовершенный мир с сопереживаем". Евгений Петросян тоже выкладывает фотографии, но с сыном, которого родила Татьяна Брухунова.

По словам психолога Яны Ангеловой, расставание пары не исключено, и спрогнозировать это невозможно. Несмотря на идиллию в отношениях, все же разница в возрасте у них нешуточная – 31 год.

Яна Ангелова. Фото:

"Как и во всех парах, они могут прожить вместе долгие годы, а могут расстаться. Причины могут быть любые – измена, ревность, ложные ожидания или у кого-то из пары могут угаснуть чувства", – считает парапсихолог Яна Ангелова.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press
Автор: 2 октября 2022, 21:26 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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