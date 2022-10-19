Разъевшаяся на 15 кило Боярская засветилась с двумя любовниками: Задумалась о будущем

В Ленинградской области собралась съемочная команда сериала "Великая. Золотой век" — во всю идет работа над вторым сезоном проекта. Главную роль императрицы исполнит российская актриса Елизавета Боярская. Пока сюжет сериала держится в тайне, журналисты одного из изданий изучили костюмы и декорации на съемках.
Так, ради роли Елизавета Боярская сильно изменилась. Доподлинно известно, что Екатерина II была женщиной крупной. Разъевшаяся императрица на ужин ела не менее 10-12 блюд. Чтобы приблизиться к размерам государыни, Боярской пришлось поправиться на несколько килограммов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Образ дополняет грим и сложные, многослойные костюмы, поэтому в кадре Елизавета Боярская выглядит крупнее, как минимум, на 15 кг.
На съемках Елизавета Боярская засветилась с двумя любовниками Екатерины II — Григорием Потемкиным и Григорием Орловым в исполнении Алексея Морозова и Антона Хабарова. Втроем они окажутся в сложной сцене: героиня Боярской падает с лошади, а к ней на помощь должны примчаться фавориты.
Такую технически непростую сцену ввели в сериал не просто так. "Во время падения она (Екатерина II. — Прим. ред.) вдруг задумалась о будущем государства. Какие именно мысли пронеслись в ее голове, пока раскрывать не будем", — интригует съемочная команда.
На экраны сериал выйдет в 2024 году. После окончания съемок будет долгая работа — монтирование, озвучка, подборка музыки и совершенствование всех деталей.