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Шоу-бизнес
Разъевшаяся на 15 кило Боярская засветилась с двумя любовниками: Задумалась о будущем

Разъевшаяся на 15 кило Боярская засветилась с двумя любовниками: Задумалась о будущем

Актриса Лиза Боярская умеет удивить своих поклонников.
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В Ленинградской области собралась съемочная команда сериала "Великая. Золотой век" — во всю идет работа над вторым сезоном проекта. Главную роль императрицы исполнит российская актриса Елизавета Боярская. Пока сюжет сериала держится в тайне, журналисты одного из изданий изучили костюмы и декорации на съемках.

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 Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

Так, ради роли Елизавета Боярская сильно изменилась. Доподлинно известно, что Екатерина II была женщиной крупной. Разъевшаяся императрица на ужин ела не менее 10-12 блюд. Чтобы приблизиться к размерам государыни, Боярской пришлось поправиться на несколько килограммов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Образ дополняет грим и сложные, многослойные костюмы, поэтому в кадре Елизавета Боярская выглядит крупнее, как минимум, на 15 кг.

На съемках Елизавета Боярская засветилась с двумя любовниками Екатерины II — Григорием Потемкиным и Григорием Орловым в исполнении Алексея Морозова и Антона Хабарова. Втроем они окажутся в сложной сцене: героиня Боярской падает с лошади, а к ней на помощь должны примчаться фавориты.

Такую технически непростую сцену ввели в сериал не просто так. "Во время падения она (Екатерина II. — Прим. ред.) вдруг задумалась о будущем государства. Какие именно мысли пронеслись в ее голове, пока раскрывать не будем", — интригует съемочная команда.

На экраны сериал выйдет в 2024 году. После окончания съемок будет долгая работа — монтирование, озвучка, подборка музыки и совершенствование всех деталей.

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Елизавета Боярская. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
19 октября 2022, 19:38 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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