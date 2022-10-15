Муцениеце отвлеклась от новых отношений: Вспомнила о детях

Детям Павла Прилучного и Агаты Муцениеце сегодня можно только позавидовать: проводят время то с мамой, то с отцом и его новой женой. Ребята, которые по словам Агаты, сильно переживали из-за развода родителей, теперь, кажется, смогли оценить все плюсы текущего положения дел: ведь им достается в два раза больше развлечений, досуга и путешествий.
Как стало известно из инстаграма Павла Прилучного, в прошедшие выходные он с детьми и Зепюр Брутян отдохнул в подмосковном отеле. Когда наступили будни и детей вновь забрала их мама, настал через Агаты Муценице пополнить свои социальные сети фотографиями и видео.
Семья побывала в детском развлекательном центре, где получили массу удовольствия играя в прятки. На одном из кадров Агата убежала от Тимофея вместе с Мией и спряталась. Муцениеце старается, к слову, всячески поддерживать задумки ребят: записывает их на массу различных секций, разрешает раскрашивать лицо, а недавно даже подыграла дочери в кукольной игре.
Навыки укачивания кукол могут, к слову, пригодиться маленькой Мие для ухода за братиком или сестренкой. Павел и Зепур уже заикались о желании завести совместных детей, а Мия и Тимофей однажды даже задали прямой вопрос о том, когда в семье появится новый младенец.
Кстати, на днях подписчики спалили фотографии Агаты Муцениеце с новым мужиком. Так что именно от новых отношений с ним она вынуждена была, по мнению некоторых, отвлечься, когда вспомнила о детях.