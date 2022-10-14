Разродившаяся Ковальчук объявила о приемышах: Взяли двух

Певица и экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук старается не пропадать из взора поклонников. Артистка, начавшая сольную карьеру более 10 лет назад, делится семейными фотографиями и подробностями личной жизни.
Так, она опубликовала фотографию со свадьбы с Алексеем Чумаковым. В этом году они отметили 9 лет брака. А еще разродившаяся пять лет назад Юлия Ковальчук недавно рассказала, как прошел праздник дочери. Первый юбилей Амелии Чумаковой отметили весело и нарядно. Родители, как и прежде, не показывают лицо девочки в социальных сетях, поэтому подписчики разглядывали только украшенную шарами гостиную загородного дома.
Уже через день Юлия Ковальчук объявила необычную новость. Певица рассказала о приемышах — большом пополнении в семействе. Алексей и Юлия взяли двух котят породы ориентал — черного и коричневого.
"Семья должна быть большая", — написала Юлия Ковальчук под видео с кошечками. Теперь в доме певцов живут три собаки и две кошки.
Подписчики радостно поздравили семью с "мурлыкающим пополнением". Сейчас многие семьи действительно относятся к питомцам, как к собственным детям. Скорее всего, трогательные слова в комментариях подняли Юлии Ковальчук настроение.