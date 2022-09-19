Ковальчук подает на развод? Сбежавший в командировку Чумаков кувыркался в постели с Долиной

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — одна из самых крепких пар в шоубизе. На днях молодой отец Чумаков сбежал в рабочую командировку в Ростов-на-Дону на несколько дней. Судя по постам, время певец проводит один, а жена и дочка остались в Москве.
Алексей Чумаков выложил в свой блог в социальной сети интересное видео. После заселения в отель он обнаружил, что гостеприимная горничная разложила на постели разные фотографии артиста: на отдыхе, с женой Юлией Ковальчук и совместное фото с Ларисой Долиной.
Чумаков шутит: "Надо признать, Ларисы Долиной на моей постели еще не было". Такое внимание, конечно, тронуло певца. Плед на постели выглядит слегка помятым, кажется, Чумаков уже кувыркался на нем с фотографией Долиной — отдыхал после перелета. Вслед за артистом шутят и подписчики, говоря, что в Москве Юлия Ковальчук уже подает на развод за такие истории.
Алексею Чумакову стоит быть аккуратнее и с шутками про Долину. Недавно Пятый канал взял интервью у Юрия Лозы. В нем артист прокомментировал высказывания Ларисы Долиной об Ольге Бузовой. Певец рассуждал, почему именно именитая артистка негативно отозвалась о молодой коллеге по эстраде.