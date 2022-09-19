Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс
"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
партнеры
Понедельник
19 сентября
Лента новостей
19:30
Ковальчук подает на развод? Сбежавший в командировку Чумаков кувыркался в постели с Долиной
19:19
Грозила пальчиком: стали известны странные слова Пугачевой у гроба Горбачева
18:54
Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры
18:28
Пугачевой крышка: охамевшую жену иноагента списали со счетов
17:37
14-летней правнучке Гурченко светит детский дом: Асоциальный образ жизни
16:40
"Будут годы изгнания": Рискованный шаг Пугачевой всполошил всю страну
15:48
"Смотрит из гроба": отпетую за упокой Поргину трудно узнать
14:59
Как на помойке: брошенная Литвиновой престарелая мать погрязла в горах хлама
14:39
"Великая певица": униженная Долиной Валя Карнавал удостоена высокой награды
14:07
Зависть или расчет: Орбакайте поздравила детей Пугачевой на отвали
14:06
"Настоящая хайпожорка": раскрыт главный талант выскочки Бузовой
13:58
"Был в шоковом состоянии": всплыла страшная правда о смерти изрезанного осколками Панина
13:50
"В сауне все видела": женатый Ургант внезапно угодил в грязный гей-скандал
13:47
Брошенная Костенко взвыла после слухов об изменах Тарасова
13:46
Иван Ургант пошел по стопам Максима Галкина*
13:38
"Напустила лужу": дочь Рождественского напраздновалась до собачьего визга
13:13
На 10 лет меньше: всплыла шокирующая правда о моложавой внешности Меган Маркл
13:01
Как исправить кредитную историю для получения ипотеки
13:00
"Паспорт показала": Молоденький муж Кудрявцевой не может смириться со старостью
12:23
"Говорят на разных языках": Погребняк высказалась о поддержке Пугачевой мужа-иноагента
12:12
Объявлено о лишении родительских прав прозябающей в нищете правнучки Гурченко
11:42
Покупатели предпочитают "двушки"
11:04
Стала известна настоящая причина развода Иды Галич: Ударил
11:03
Ворвались преступники: Роскошный дом Джигана обчистили на кругленькую сумму
09:57
Дана Борисова сбежала из психушки на вечеринку
09:41
"Невероятная красавица": фото повзрослевшей дочери Банщиковой из "Ищейки" произвело фурор
09:25
Как сэкономить на коммуналке
09:12
Не получалось: жаждущий бессмертия бросил бесплодную Арнтгольц после года попыток
08:54
"Неприятно и сложно": столкнувшийся с предательством Пригожин вывалил личные проблемы на всю страну
08:34
"Приползут": Алибасов предрек предавшим Россию звездам нищенское будущее
08:25
Изобретательная и хитрая лиса попала в объектив видеоловушки
06:26
"Ленивое" варенье от Ларисы Гузеевой: Яблочные прелести
04:12
Избегаем депрессии с помощью здорового сна: советы психолога
02:36
В Брянской области сняли на видео редкое животное
00:13
Михайлово чудо: что нельзя делать в народный праздник 19 сентября
23:02
От внешнего к внутреннему: Как порядок дома влияет на образ жизни и мышление?
22:19
От угрюмого заливания глаз до веселых посиделок за бокалом: почему в России стали меньше пить
21:02
Что делать, если дети не хотят идти в школу?
20:32
Юлия Высоцкая научила готовить крекеры из кабачков
20:13
Нетребко драила полы, а Брежнева горбатилась прислугой: 5 российских певиц с "грязным" прошлым
19:44
Нитроглицерин при инсульте – опасно для жизни! Реаниматолог предупредил россиян
19:39
Слушать музыку в наушниках в метро опасно! Но почему?
19:08
Доверься объективу: как перестать стесняться камеры?
18:18
Молодые фавориты подождут: Лепса поздравляют с рождением мальчика
17:48
Предлагают ипотеку под 0,1% годовых: верить или нет?
17:46
Готовящаяся к серьезной операции Борисова сбежала от врачей: поставлен диагноз
17:38
Впаривающая курсы по отношениям Бородина проехалась катком по бывшему мужу: Лечить не буду
16:36
Орал и верещал: Цискаридзе устроил разборки с Садальским на глазах у людей
16:22
Разваливающийся тиран Серов выгнал из дома дочь с двумя младенцами: Нужно отдохнуть
15:29
Николаев подложил свинью перекошенной Пугачевой: подставил в день праздника
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Николаев подложил свинью перекошенной Пугачевой: подставил в день праздника
Не получалось: жаждущий бессмертия бросил бесплодную Арнтгольц после года попыток
Михайлово чудо: что нельзя делать в народный праздник 19 сентября
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Штраф и срок до 10 лет: Почему россиянам запретили собирать грибы?
Сам Бог велел: 10 ушедших в религию звезд шоу-бизнеса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Ковальчук подает на развод? Сбежавший в командировку Чумаков кувыркался в постели с Долиной

Ковальчук подает на развод? Сбежавший в командировку Чумаков кувыркался в постели с Долиной

Алексей Чумаков не грустит в одиночестве в командировке – с ним всегда его женщины.
прочитано 33 раза

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — одна из самых крепких пар в шоубизе. На днях молодой отец Чумаков сбежал в рабочую командировку в Ростов-на-Дону на несколько дней. Судя по постам, время певец проводит один, а жена и дочка остались в Москве.

ПО ТЕМЕ

"Фу!": одряхлевшая плоскодонка Ковальчук выставила грудь на посмешище

"Мы сделали это!": бросившая Чумакова Ковальчук заявила о разводе

 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Алексей Чумаков выложил в свой блог в социальной сети интересное видео. После заселения в отель он обнаружил, что гостеприимная горничная разложила на постели разные фотографии артиста: на отдыхе, с женой Юлией Ковальчук и совместное фото с Ларисой Долиной.

Чумаков шутит: "Надо признать, Ларисы Долиной на моей постели еще не было". Такое внимание, конечно, тронуло певца. Плед на постели выглядит слегка помятым, кажется, Чумаков уже кувыркался на нем с фотографией Долиной — отдыхал после перелета. Вслед за артистом шутят и подписчики, говоря, что в Москве Юлия Ковальчук уже подает на развод за такие истории.

Алексею Чумакову стоит быть аккуратнее и с шутками про Долину. Недавно Пятый канал взял интервью у Юрия Лозы. В нем артист прокомментировал высказывания Ларисы Долиной об Ольге Бузовой. Певец рассуждал, почему именно именитая артистка негативно отозвалась о молодой коллеге по эстраде.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Юлия Ковальчук. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
19 сентября 2022, 19:30 Источник: Социальные сети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Дочка одевает": 66-летняя Долина в кокетливом мини плевать хотела на критиков

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Как на помойке: брошенная Литвиновой престарелая мать погрязла в горах хлама

Тихий ужас
Шоу-бизнес

"Смотрит из гроба": отпетую за упокой Поргину трудно узнать

Это сатанизм
Шоу-бизнес

"Великая певица": униженная Долиной Валя Карнавал удостоена высокой награды

Известный продюсер в восторге от тиктокерши

Шоу-бизнес

"Будут годы изгнания": Рискованный шаг Пугачевой всполошил всю страну

История повторяется

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде

Регионы

В квартире в Магнитогорске взорвалась граната
В Ноябрьске загорелась квартира в жилом доме
В Петербурге ребенок умер от простуды после посещения детского сада
В Самаре загорелся двухэтажный дом
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+