Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Международный ордер в Интерпол о задержании": Оскорбившую россиян Пугачеву прижали к стенке
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
Решено лишить Пугачеву звания народной артистки: Официально
Красотку из "Уральских пельменей" взяли в постели с длинным причиндалом: Болит
партнеры
Пятница
14 октября
Лента новостей
13:21
"С синяками": Разъяренный любовник зверски поколотил Кудрявцеву из-за грязной измены
13:05
Развратная Раппопорт спуталась с молоденьким экс-супругом Михалковой: Дама сердца
12:38
Ну вот и все: Попавшего под мобилизацию сына Орбакайте забрали из дома
12:13
Два года лишения свободы: вульгарная Клава Кока может загреметь за решетку
11:39
Новостроек за МКАД стало в два раза больше
11:10
"В новой прекрасной роли": близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко
11:05
Примадонны больше нет: Семья готовится к похоронам убитой на чужбине Пугачевой
11:02
Мама, какие у тебя глаза: сын ахнул от вида впервые снявшей очки Дианы Гурцкая
10:11
Автономно: какая недвижимость пользуется популярностью у россиян
10:01
"Со скандалом выперли": Увязшего в интригах Цискаридзе вышвырнули на улицу как мусор
09:47
Возбужденный Светлаков по запаху ищет своего потного дружка: Вас таких двое
09:32
"Муж не просил рожать": 57-летняя Повалий откровенно о появлении еще одного ребенка
09:06
"Как я вспотела!": Раскабаневшая тетя-мотя Голубкина вставила в рот крохотный конец
08:57
Ипотека под 0,01%: как купить квартиру с огромной выгодой
08:53
Бузова объяснила выбор юного фаворита Киркорова в качестве отца своего ребенка
08:46
"Мы парень с девушкой": стало известно имя новой дамы Прилучного
08:25
Героя Украины Софию Ротару вычеркнули из списка участников "Песни года-2022".
08:07
Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака
07:44
Голодные времена, борьба с раком, жизнь вдали от дочери и внуков: нелегкие испытания Юдашкина
06:38
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
04:24
Народ молится: Найденная в кустах с обрезанными руками Цымбалюк-Романовская борется за жизнь
02:16
Застройщики ставят продажи на паузу
00:05
Покров день: что нельзя делать 14 октября 2022 года
21:55
Перенесшая операцию Успенская появилась перед публикой в неприглядном виде
21:53
"Династия алкоголиков": сорвавшегося на мат Ефремова публично унизили
21:06
Неизвестные посягнули на собственность Заворотнюк
20:54
"Я *** не хожу к психиатру!": Ефремов устроил истерику после вопросов о пьянстве
20:18
Шокированный Прилучный увидел молодую невесту в толпе мужиков
19:33
В Челябинске сгорел остановочный павильон
19:20
На Кубани произошла смертельная авария с участием грузовиков
18:48
Синоптик пообещал москвичам скорое похолодание
18:33
"Бредовые идеи": как дизайнеры наживаются на российских звездах
17:32
"Не восстановился": Солнцев раскрыл подробности смены пола
16:46
Поймавшей эйфорию Боне предрекли летальный исход
15:58
Истеричная Дубцова оказалась на больничной койке: Всем желаю
14:43
Ушел к здоровой женщине: Пропавший Чернышев бросил умирающую от рака Заворотнюк
14:17
Тайная свадьба: Выскочившая замуж Голубкина сверкнула обручальным кольцом
13:50
"Мой человек": в Сеть слили интимные фото Муцениеце с новым мужиком
13:48
В Подмосковье сгорел мебельный цех
13:03
"На радость папе": Скрытная мамочка Ковальчук принимает поздравления с рождением ребенка
12:54
Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок
12:44
Кладовки – новый тренд в новостройках
12:39
Никто больше не поможет: измученная тяжелым недугом Терехова отдала душу Богу
12:15
"Зарабатывают даже родственники": Шукшина о баснословных гонорарах за сплетни и скандалы на ток-шоу
11:58
Выгнавшая из дома старого мужика Слава вывалила наружу грязную измену: Наплакалась
11:47
"Самая большая трагедия": семью покойного Моисеева настигло новое горе
11:34
В Подмосковье поймали укравшего 23 тысячи долларов злоумышленника
11:09
"У нас была связь": Безутешная жена предалась плотским утехам со сгнившим в земле Нарциссом
10:49
"Сумасшедший": для чего недалекому Галкину* понадобился украинский талисман
10:28
"Такого никогда не было": подруга Киркорова о катастрофе с хлебными новогодними корпоративами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больше не существует": Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре
Никто больше не поможет: измученная тяжелым недугом Терехова отдала душу Богу
"На радость папе": Скрытная мамочка Ковальчук принимает поздравления с рождением ребенка
Реснички и румяна: нанесший "бабский" марафет одинокий Пьеха раскрыл свою ориентацию
Выгнавшая из дома старого мужика Слава вывалила наружу грязную измену: Наплакалась
Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Два года лишения свободы: вульгарная Клава Кока может загреметь за решетку

Два года лишения свободы: вульгарная Клава Кока может загреметь за решетку

Клава Кока рискует получить уголовную статью за оскорбление чувств верующих.
прочитано 454 раза

Популярная в молодежной среде певица и блогер Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, оказалась в эпицентре громкого скандала. Ее обвинили в оскорблении чувств верующих. Теперь в резонансном деле предстоит разобраться сотрудникам СК РФ.

ПО ТЕМЕ

Униженная Клава Кока влепила смачную оплеуху Бузовой

Поводом для бурной реакции общественности стал наряд исполнительницы, в котором она вышла на сцену во Владивостоке. Кроме того, вульгарные тексты певицы пришлись не по вкусу членам Фонда защиты национального исторического наследия. Об этом сообщает телеканал "Царьград".

Все дело в том, что Клава Кока выступала на фоне храма. Точнее, организаторы концерта ко Дню знаний установили таким образом, что на его заднем фоне оказался православный храм. Сама артистка заявила, что не видела религиозного сооружения.

Она подчеркнула, что считает себя верующим человеком, поэтому никогда не оскорбила бы какую-либо конфессию. За певицу даже заступился шоумен Отар Кушанашвили. Журналист заявил в эфире своего ютуб-шоу, что программу выступления должны были проверять организаторы, которые не могли не знать о нецензурных песнях.

Так или иначе, общественники требуют проверить Клаву Коку по статье об оскорблении чувств верующих, уточняет RT. К слову, максимальная санкция по ней – два года лишения свободы. По данным портала VSE42.RU, заявление в СК РФ поступило на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Клава Кока. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2022, 12:13 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Милохин в половине платья и Моргенштерн с голым торсом: курьезы и выходки на премии МУЗ ТВ

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака

Вот это поворот!

Шоу-бизнес

"Со скандалом выперли": Увязшего в интригах Цискаридзе вышвырнули на улицу как мусор

Допрыгался!
Шоу-бизнес

Героя Украины Софию Ротару вычеркнули из списка участников "Песни года-2022".

Прощай, "Хуторянка"!
Шоу-бизнес

"В новой прекрасной роли": близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко

Поздравляем!

Гороскоп

Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Челябинске сгорел остановочный павильон
Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок
В Перми мужчина убил двух приятелей и сбежал с места преступления
Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+