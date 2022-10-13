"Самая большая трагедия": семью покойного Моисеева настигло новое горе

Брат Бориса Моисеева рассказал о новом несчастье в семье.

Заслуженный артист России Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября 2022 года. По официальной версии, 68-летний певец и танцор не справился с последствиями очередного инсульта. Однако его брат уверен, что в смерти музыканта есть криминальный умысел.

Маркс Толкач – последний живой родственник Бориса Моисеева. Он проживает в Канаде. Долгое время артист не поддерживал контакты со старшим братом. Более того, о смерти певца последний узнал только от журналистов... И решил не упускать момент.

Старший брат устроил настоящий пиар на семейной трагедии. Он уже успел найти виновных в смерти Бориса Моисеева. Маркс Толкач, что певца мог довести до ручки его друг и директор Сергей Горох. Последнему, по мнению, родственника, сильно понадобилась московская квартира артиста.

Сам мужчина отказался приезжать на похороны к младшему брату, сославшись на проблемы со здоровьем. Кроме того, он выразил опасение за свою жизнь, якобы в России его тоже могут убить ради недвижимости. Меж тем, от борьбы за столичное жилье Маркс Толкач не отказался, назвав себя единственным достойным наследником.

Однако сейчас мужчине до квартиры брата. Как говорится в русской народной поговорке, беда не приходит одна. Семью Бориса Моисеева настигло новое горе: его невестка – супруга старшего брата – попала в больницу. Маркс Толкач признался журналистам, что уход родственника стал для "самой большой трагедией", но сейчас он вынужден заботиться о здоровье жены.