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Шоу-бизнес
По суду не отобрать: раскрыта схема отхода шикарной квартиры Моисеева чужому человеку

По суду не отобрать: раскрыта схема отхода шикарной квартиры Моисеева чужому человеку

После смерти Бориса Моисеева только и разговоров, что о его наследстве. Некоторые, например, включая брата артиста, возмущаются, что певец оставил одну из своих квартир концертному директору Сергею Гороху.
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Борис Моисеев жил в элитном доме номер 7 по Краснопролетарской улице Москвы близ Садового кольца. В жилом комплексе бизнес-класса "Ласточкино гнездо" есть и охраняемая территория, и подземный паркинг. Соседи – сплошь знаменитости. Тут и Тамара Гвердцители, и Юлиан, и бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов. У певца была 120-метровая квартира – студия с хорошим зонированием, где было и место для гостей, и спальня, и гостиная.

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Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

По оценке риэлторов, студия Моисеева стоит не менее 80 миллионов рублей. Но ею теперь владеет, если верить обнародованным данным, директор артиста Сергей Горох. А вот если брат или племянник Бориса решат по суду это оспорить, то, очевидно, у родственников ничего не получится.

Фото: Дни.ру

Оказалось, что хоромы у Садового кольца столицы "дитя порока" не просто подарил Гороху, а заключил с ним договор ренты. Т.е. Горох взял на себя обязательства пожизненно содержать Моисеева – возить, кормить, сопровождать, оплачивать счета. А после смерти певца его директор стал полноправным владельцем этой квартиры.

При этом у артиста остались квартиры в Болгарии и Латвии. Вторая, как говорят, певцом была завещана Кристине Орбакайте. Мол, пока Борис жив, он может в любое время приехать в Юрмалу. Оплачивает же коммуналку за трехкомнатную квартиру в ЖК Rivjera, что на территории бывшего рыболовецкого колхоза "Узвара", старшая дочь Аллы Пугачевой, а потом ее и наследует. Та квартира Моисеева оценивается сегодня в 17 миллионов рублей.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Дни.ру
Автор: 12 октября 2022, 13:55 Источник: "Мир новостей" ✓ Надежный источник
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