Тревога и ужас: меркантильный Галкин* бросил Пугачеву после скандальной выходки

Юморист Максим Галкин* некогда имел в России большую популярность, постоянно давал концерты и прилично зарабатывал, однако решил отказаться от хорошей жизни, наплевав и на отечественного зрителя, и на страну в целом. Сегодня комик больше походит на политического аналитика, по крайней мере, вместо привычных народу пародий он больше старается комментировать мировые политические события.
Так или иначе, определенная популярность у артиста сохраняется, хотя о продолжении карьеры на родине он скорее всего уже не думает. Не так давно Минюст РФ внес пародиста в реестр иностранных агентов. Довольно бурно на эту новость отреагировала его супруга Алла Пугачева.
Примадонна отечественной эстрады долгое время хранила молчание, катаясь между Россией и Израилем. Однако решение компетентного органа в отношении Максима Галкина* привело ее к эмоциональному всплеску. Певица позволила себе закатить скандал, потребовав от властей и ее зачислить в иноагенты.
После бурной реакции Алла Пугачева забрала детей и во второй раз уехала в Израиль к мужу. Однако Максим Галкин* бросил ее одну с наследниками ради меркантильных целей. Он поехал на заработки. О гастролях артист рассказал в своих социальных сетях. Комик заявил, что сегодня люди все чаще сталкиваются с тревогой и ужасом, а его концерты как бы помогают справиться.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ