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13 октября
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Шоу-бизнес
Тревога и ужас: меркантильный Галкин* бросил Пугачеву после скандальной выходки

Тревога и ужас: меркантильный Галкин* бросил Пугачеву после скандальной выходки

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву и уехал на заработки.

Продолжение: "Сумасшедший": для чего недалекому Галкину* понадобился украинский талисман
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Юморист Максим Галкин* некогда имел в России большую популярность, постоянно давал концерты и прилично зарабатывал, однако решил отказаться от хорошей жизни, наплевав и на отечественного зрителя, и на страну в целом. Сегодня комик больше походит на политического аналитика, по крайней мере, вместо привычных народу пародий он больше старается комментировать мировые политические события.

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 Максим Александрович Галкин*

Максим Александрович Галкин* Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Так или иначе, определенная популярность у артиста сохраняется, хотя о продолжении карьеры на родине он скорее всего уже не думает. Не так давно Минюст РФ внес пародиста в реестр иностранных агентов. Довольно бурно на эту новость отреагировала его супруга Алла Пугачева.

Примадонна отечественной эстрады долгое время хранила молчание, катаясь между Россией и Израилем. Однако решение компетентного органа в отношении Максима Галкина* привело ее к эмоциональному всплеску. Певица позволила себе закатить скандал, потребовав от властей и ее зачислить в иноагенты.

После бурной реакции Алла Пугачева забрала детей и во второй раз уехала в Израиль к мужу. Однако Максим Галкин* бросил ее одну с наследниками ради меркантильных целей. Он поехал на заработки. О гастролях артист рассказал в своих социальных сетях. Комик заявил, что сегодня люди все чаще сталкиваются с тревогой и ужасом, а его концерты как бы помогают справиться.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 октября 2022, 21:45 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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