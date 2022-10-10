Перешла грань: сбежавшую Пугачеву обвинили в пиаре на самом ценном

Алла Пугачева, которая на прошлой неделе с концами покинула Россию, продолжает создавать инфоповод за инфоповодом. Как вчера писали Дни.ру, певица много лет отравляла деревню Грязь, сливая содержимое своих туалетов в единственный водоем поселка.
Кроме того, на прошлой неделе появилась информация о том, что правоохранительные органы и вовсе рассматривают дело о лишении Пугачевой и ее мужа родительских прав. Некий Ярослав Михайлов составил заявление о том, что образ жизни отца негативно влияет на Лизу и Гарри.
Некоторые считают, что все это – не более, чем пиар, поэтому обвиняют звездное семейство в пиаре на самом ценном – детях. Журналисты Пятого канала пообщались с Анастасией Птуха, директором маркетингового агентства, чтобы та прокомментировала подозрения общественности.
Пиарщица не уверена, что инфоповод был на самом деле создан командой Аллы Пугачевой, однако понимает возможные мотивы. Лишние разговоры – лишняя аудитория, считает женщина. А это, в свою очередь, влияет на заработки.
"Несмотря на лавину упоминаний, они могут потерять свою аудиторию. Грань пиара уже перейдена", – резюмировала Анастасия Птуха, выразив свое мнение о возможном будущем сбежавшей Пугачевой и ее опального мужа юмориста.
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Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022