Перегулявшую на праздниках Бузову разнесли за одутловатость: Рот расхлябан, морщин много

Сначала журналистка прошлась по артистке за фотосессию с символом 2022 года, тигренком. Снимки были опубликованы в блоге Ольги Бузовой накануне праздника. Девушка позировала рядом с елкой и милым животным в руках.
Лене Миро подобная забава кажется издевательством над живым существом. Блогер подчеркнула, что место тигренка "не в цепких пальцах" звезды, а рядом с мамой. Она привела в пример Глюкозу, которая не стала жертвовать безопасностью животного, и сделала несколько снимков в мягких игрушках.
Однако основная претензия у Лены Миро была к одутловатой внешности Ольги Бузовой. По мнению журналистки, поющая ведущая не может себя трезво оценить, так как постоянно прибегает к помощи фильтров "Инстаграма" и фотошопу.
Блогер опубликовала несколько кадров с новогодних выступлений Бузовой, которые сделаны из зрительного зала. "На них я вишу как минимум сильно уставшую, возрастную женщину с отекшим лицом. Рот расхлябан, морщин много, птоз жуткий (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Лена Миро.
В своей статье журналистка намекнула, что подобный внешний вид является следствием образа жизни, который Ольга Бузова для себя выбрала. Возможно, блогер имела в виду и алкоголь – верный спутник праздничных гуляний. Стоит отметить, что многие в последнее время пытаются уличить поющую ведущую в пристрастии к выпивке, однако прямых доказательств этому нет.