"Прихожу в себя до сих пор": Соседов пожаловался на тяжелое состояние после предательства молодого друга

Критик пожаловался на предательство со стороны важного для него мужчины прямо перед новым годом. Андрей Панисов, у которого Соседов был наставников в белорусском шоу X-Factor, нехорошо высказался о Сергее. Певец заговорил о том, что его наставник использовал "грязные приемчики" во время общения с Ольгой Бузовой.
Журналист был шокирован таким заявлением, ведь он считал молодого музыканта другом. "Андрей Панисов — наш прекрасный участник, мы с ним душа в душу общались", – недоумевал Соседов. Позже он признался, что случай сильно подкосил его в конце года.
Теперь Сергей Соседов пожаловался на тяжелое состояние. После встречи Нового года и крайне болезненного эпизода перед ним, у критика совсем не осталось сил. Он признался, что не в состоянии даже поехать в отпуск, поэтому просто проводит время дома и восстанавливается. "я дома и прихожу в себя до сих пор", – поделился Сергей.
После пережитого предательства Соседов решил даже не звать никаких гостей, он встретил Новый год с мамой вдвоем. Желания загадывать не стал, так как признался, что с возрастом перестал верить в подобные вещи и понял, что главное в жизни – чтобы были силы и здоровье.