"Мутация голоса": Королева высказалась о посредственных данных сына-артиста

Сын Наташи Королевой продолжает делать творческие шаги.

19-летний Архип уже давно пробует себя в роли музыканта, даже записывал свои песни. Однако особой народной любви молодой человек пока не добился. Теперь он вместе с мамой участвует в шоу "Две звезды. Отцы и дети", где звездные наследники выступают дуэтом со своими родителями. Отношение к таланту мальчика у зрителей и экспертов неоднозначное.

Сама Королева тоже дала оценку способностям мальчика, которые многие считают весьма посредственными. "Не каждую песню он может исполнить, под него их надо правильно подбирать, ведь у Архипа все еще продолжается мутация голоса", – отметила Наташа. Она заявила, что вместе с педагогом подбирает сыну подходящие под его тональность песни. Также она недовольна сцендвижением наследника.

Интерес к сцене появился у сына Наташи Королевой не так давно. Обычно дети артистов с малых лет рвутся на сцену, желая повторить успех родителей. У Архипа все было немного иначе. Артистка предположила, что внезапный интерес к музыке мог быть связан с недостатком женского внимания и желанием произвести впечатление.

Напомним, 19-летний сын Королевой привел в дом бывшую стриптизершу, на которой собирается жениться. Родители, естественно, не в восторге от такой идеи. Наташа надеется, что специфическое увлечение мальчика скоро пройдет.