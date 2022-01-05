"Отдай ребенка": Сбежавшая в Дубай к любовнику Решетова хочет забрать сына у Тимати

У 25-летней модели и 38-летнего рэпера есть общий сын Ратмир, который был рожден в период их шестилетних отношений. Несмотря на разногласия, экс-возлюбленные смоги сохранить приятельские отношения ради ребенка. Мальчик живет с мамой, но и отцом проводит довольно много времени.
В этот Новый год малыш также был с Анастасией в Дубае, куда она уехала к своему богатому любовнику. Теперь Ратмир оказался вместе с папой, о чем музыкант сообщил в своем блоге. "Босс решил поменять обстановку", – отметил Тимати.
Решетова тут же оставила комментарий под постом, в котором выразила желание забрать у экс-супруга сына. "Отдай ребенка назад", – в шутку написала Анастасия. Поклонники тут же отметили, что Ратмир растет красавцем и похож на своих знаменитых родителей.
Напомним, Тимати начал отношения с Анастасией Решетовой, когда модели было всего 18 лет. Пара встречалась 6 лет, поклонники ждали свадьбы, но этого так и не произошло. В 2019 году у них родился сын, но и это не спасло отношения, пара распалась, сохранив хорошие отношения. Анастасия не раз говорила, что очень благодарна Тимати и он навсегда останется для нее близким человеком.