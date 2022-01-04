"Сидят огурцами": Нагиев приложил жюри КВН

После финала КВН Дмитрий Нагиев произнес речь, в которой высмеял шоу и его участников.

Телеведущий решил пошутить и поиронизировал над возрастом комедийной передачи. Так, он завяил, что КВН всего лишь шестьдесят лет, а кто-то из присутствующих еще старше. "Вон сидят огурцами", – заявил шоумен. По мнению Нагиева, шестьдесят – это все же не сто.

Намекая на вечность "Клуба веселых и находчивых", Дмитрий предложил представить, как "Первый канал" будет отмечать сто лет телепроекта. Так, он вообразил, как все тот же бессменный ведущий Александр Масляков объявит его, а Дмитрий, в свою очередь, произнесет несколько слов.

Кстати, недавно телеведущий позволил себе откровенность в эфире программы "Голос". Как правило, артист не делится подробностями своей личной жизни, но тут сделал исключение. Во время съемок он поздравил с днем рождения сына, которого родила Наталия Коваленко. Мальчика зовут Марк, ему тринадцать лет. Известно, что у шоумена еще есть сын Кирилл от официального брака с Анной Шер. Однако пара рассталась давно, ходят слухи, что причиной стали измены телеведущего. Также у Нагиева есть внебрачная дочь от Анны Спектор.