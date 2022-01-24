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Шоу-бизнес
"Утопила": с Асмус случилось ужасное

"Утопила": с Асмус случилось ужасное

Кристина Асмус рассказала, что у нее произошла беда. Актриса лишилась очень дорогого.
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В своем инстаграм-аккаунте звезда призналась, что по собственной вине потеряла дорогостоящую и нужную вещь. "Ночью я утопила свой ноутбук", – поделилась актриса.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

ЧП произошло в ванной. Кристина Асмус отметила, что это было страшное зрелище. Знаменитость пыталась реанимировать технику, суша феном, но спасти ноутбук не удалось. По словам артистки, ремонтировать его специалисты отказалась, сказав ей, что это бесполезная трата времени.

Теперь звезда пытается восстановить хотя бы какую-то информацию, которая была в ноутбуке. Кристина Асмус настоятельно посоветовала подписчикам никогда не повторять ее ошибки и не ходить в ванную с гаджетами.

Ранее актриса поделилась неприятной ситуацией, которая случилась с ней на съемках. Кристина Асмус играла в фильме, где ее героиня оказалась заядлой курильщицей. Сама артистка никогда не курила, поэтому сцены выходили неестественными. В результате знаменитости пришлось курить по-настоящему, и она стала привыкать к никотину.

Отметим, что громкий развод Кристины Асмус с Гариком Харламовым до сих пор не дает покоя публике. В Сети постоянно ходят слухи о личной жизни актрисы,

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2022, 21:15 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

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