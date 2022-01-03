Отлученный от семьи Боярский воссоединился с близкими

Михаил Боярский встретил Новый год с дочкой и внуками.

Накануне Нового года артист пожаловался, что в силу своей деятельности и он, и его дети буквально отлучены от семьи. Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев последнее время востребованы в кино, из-за чего у них катастрофически мало свободного времени. Михаил Сергеевич очень переживал, что проводит с внуками и родители тоже постоянно на съемках.

Однако в новогодние каникулы семья воссоединилась. Боярский с дочерью, зятем и внуками провели несколько дней на природе без какой-либо связи с внешним миром. Радостью от проведенных дней поделилась Елизавета, в "сторис" своего блога она рассказала, как прошли несколько праздничных дней. "Три дня без телефона, звонков и телевизора. Это был кайф", – написала артистка.

Боярская показала несколько семейный фото. На одной из них Михаил Боярский, Максим Матвеев и сын Андрей. На другом снимке Лиза и Маким сфотографировались на фоне заснеженного леса. Также Боярская показала праздничный стол с традиционными салатами.

В середине декабря Елизавета Боярская отметила 36-летие. По этому случаю ее супруг написал крайне трогательное поздравление, которое всполошило поклонников. Максим выложил несколько фото с Лизой в разные периоды и признался ей в чувствах.