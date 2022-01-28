"Почти Волочкова": раздвинувшая ноги Собчак показала задорные соски

Журналистка отметила, что судя по ряду публикаций в "Инстаграме", текущая неделя посвящена международной борьбе с эйджизмом – дискриминации по возрастному признаку. Будучи человеком с активной жизненной позицией, а также "женщиной, разменявшей четвертый десяток", Ксения Собчак решила поддержать эту борьбу.
Выступающая против эйджизма журналистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте довольно экстравагантное фото. На снимке счастливая Ксения Анатольевна сидит на тюке сена, широко раздвинув ноги и наслаждается солнечными лучами. Блондинка одета в обтягивающую белую майку, под которой четко выделяется грудь, и голубые джинсы.
Подписчики Собчак тут же отметили слишком провокационную позу звезды и, конечно, не обошли вниманием задорно торчащие соски, продемонстрированные женщиной как бы невзначай.
"Почти Волочкова" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ничего не читаю..смотрю на соски)))))))", "Зачем такой раздвиг ног?", "Раскарячелась", "Волочкова нервно курит в сторонке," – написали ироничные фолловеры.
Многие пользователи также поспешили напомнить Ксении Собчак, что в свои 40 лет она разменяла вовсе не четвертый, а уже пятый десяток. Судя по всему, журналистка слегка ошиблась в подсчетах собственного возраста.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Собчак обратилась к народу со странным предупреждением.