"Люди могут исчезнуть": Собчак обратилась к народу со странным предупреждением

СМИ потрясла история о том, что в Нижнем Новгороде якобы пытались похитить федерального судью Сайди Янгулбаева, его супругу Зарему и дочь Алию, но удалось увезти только супругу правозащитника. Адвокат, ставшая свидетелем событий, рассказала о случившемся. История стала резонансной.
Произошедшее потрясло журналистку Ксению Собчак. Когда она и ее команда услышали новость, они были шокированы, призналась блондинка. ЧП Собчак прокомментировала в своем "Инстаграм".
"Оказывается, что теперь люди могут исчезнуть не только в самой Чечне, но и в российских городах, которые находятся от нее за тысячи километров. Местные силовики промолчат, федеральные власти и СМИ отпустят отстраненные комментарии, а людям никто не поможет (кроме правозащитников, которым вести работу все сложнее)", – написала Собчак.
В специальном репортаже "Осторожно, Собчак!" история освящена подробно.
"В специальном репортаже Сергея Титова рассказывается подробно о том, как семья Янгулбаевых покинула страну, как в 2015 их возили в резиденцию Рамзана Кадырова, как полицейские из Чечни обращались с Заремой Мусаевой, как им пытались помочь активисты и правозащитники", – говорится в тексте.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку".