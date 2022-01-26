Диджей Грув похвастался уникальной коллекцией вина за 9 миллионов

"На протяжении несколько лет у меня было три кейса – три большие холодильника, – рассказал "Дни.ру" Грув. – А в них много – порядка трехсот – номерных позиций вина".
По слова музыканта, уникальные бутылки ему в основном дарили. "Хорошее вино стоит очень дорого, пояснил он. – Поэтому друзья из различных европейски замков привозили мне в подарок редкие бутылки с напитками".
А когда интерес к коллекционированию пропал, встала другая проблема – куда девать это дорогое вино. "Многое я передарил, – вспоминает Грув. – Например, одному важному человеку отдал бутылку "Шато Петрюс" (французское бордоское винодельческое хозяйство, расположенное в коммуне Помероль, кантона Либурн, стоимость вина бутылки вина колеблется от 500 до 900 тысяч рублей – Прим. ред.). А какие-то бутылки выгодно продал".
Сколько же стоит такая коллекция? "Можно было продать ее всю и точно купить машину Lamborghini, которая стоит от 9 и выше миллионов рублей", – похвастался Грув. Впрочем, столько ему и не надо. Музыкант признался, что живет скромно – мол, если прижмет, то может лаже прожить всего на 100 тысяч рублей".