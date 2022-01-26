Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Среда
26 января
Лента новостей
12:07
"Чистая дрянь": 46-летняя Навка продемонстрировала стыд
11:58
Саруханов заявил о борьбе с алкогольной зависимостью: Я был несерьезный много раз
11:55
"Я их меняю": бывший муж Бородиной пожаловался на привычки своих женщин
11:54
В России впервые выявили свыше 70 тысяч новых заражений COVID-19 за сутки
11:47
"Нужно полечиться": взмокший Лазарев показал горячие развлечения на камеру
11:42
"Погибла от собственной глупости": мертвую Началову жестко унизили
11:39
"Можете поздравить": отбившая чужого мужа Макеева похвасталась новой фамилией в паспорте
11:39
Приставил к горлу: На Бородину напал неизвестный с ножом
11:15
"Работала в притоне": обнародован компромат на молодую невесту 59-летней звезды экрана
11:09
Диджей Грув похвастался уникальной коллекцией вина за 9 миллионов
10:32
"Не получилось": Топалов еле справляется с сыном после расставания с Тодоренко
10:18
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
10:09
"Волосы дыбом": сестра Градского молит россиян о помощи
10:04
Как у Мэрилин Монро: шокированные врачи обнаружили редкий дефект тела у российской звезды
09:52
"Меньше надо пить!": Борисова плюнула в оскандалившуюся Волочкову
09:40
Галкина нет: Пугачева и Киркоров появились у счастливого Шифрина
09:39
"Без пяти минут муж": Волочкова проболталась о беременности от банщика
09:03
"Мне надоело": обманутая Алферова откровенно о предательстве Абдулова
08:53
Народ ахнул при виде Апиной после выписки из больницы: Изменилась до неузнаваемости
08:49
Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против Путина
06:43
"Можете меня поздравить": хохочущая Макеева рассказала о полном слиянии с мужем
04:37
"Арсенал взрослой тети": Загитова вытрясла из своей сумки дорогущее барахло
02:08
К чему снится гололед
00:04
День памяти мучеников Ермила и Стратоника: что нельзя делать 26 января
22:00
Заворотнюк вышла на связь после слухов о состоянии здоровья
21:11
Политолог Дудчак обвинил Киев и Запад в обострении конфликта в Донбассе
21:07
На таможне аэропорта в Ростове-на-Дону у пассажиров нашли холодное оружие
20:57
Малахов с загадочным видом протестировал новую игрушку
20:45
На юго-западе Москвы в аварии с участием трактора и такси пострадал ребенок
20:35
В Мытищах автоледи вступила в перепалку с водителем скорой помощи
20:28
Ответ США на требования России по гарантиям безопасности стал известен журналистам
20:20
"Что творится в головах людей?": мать Началовой в шоке из-за травли
19:39
"Лишить Россию того, в чем она нуждается": в Белом доме в деталях рассказали о новых санкциях
19:00
Бородина бросила камень в бывшего мужа
18:35
Украинское СМИ: Киев выполнил требование России ради переговоров
18:22
58-летний Верник госпитализирован с коронавирусом
18:17
"Для меня это как орден": от чего Максим Аверин на седьмом небе от счастья
18:09
"Не планировала детей": певица Валерия ошеломила честным признанием
17:59
"Обидно": лохматая Лазарева выпучила глаза от возмущения
17:43
Падения, оскорбления и провалы в памяти: самые нелепые ситуации с Джо Байденом
17:22
Мать-кукушка обвинила брошенного Милохина в игноре
17:21
В Новокузнецке по вине подростка произошла массовая авария
17:19
Обнародованы детали жестокого избиения режиссером "Бригады" известного актера
17:17
"Больно бьет по голове": Скрюченную изможденную Нюшу постигла горькая участь
17:15
"Я не одна": Бородина сделала заявление об отношениях после развода
16:38
Лишившаяся денег пенсионерка Долина вышла из себя
16:35
"Убогое позорище": россиянки взорвали соцсети продолжения сериала "Секс в большом городе"
16:35
Уставшая от бытовухи Нинидзе обесценила Виторгана: Чужой человек!
16:24
"Похожа на транса": Голая Бузова порезвилась с таинственным спутником
16:17
"Я растерялась": потрясенная дочь рассказала о появившихся перед смертью детях у Меньшова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Лишить Россию того, в чем она нуждается": в Белом доме в деталях рассказали о новых санкциях
"Жена это терпела": Миллиардер Градский утешал любовниц под старость лет
Обнародован ужасающий диагноз Малахова после слухов о потере волос: Плохо все
Проспект Юлии Началовой: переименование Ленинского проспекта возмутило москвичей
Бузова озадачила россиян странным прощанием: Немного грустно
Перекошенная Собчак взвыла из-за поездки с Богомоловым: Плачу и бьюсь головой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова

Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова

Несмотря на то, что переезд дочери одного из главных патриотов страны до сих пор не дает покоя некоторым россиянам, Мария уже несколько лет счастливо живет в Америке вместе с семьей.
прочитано 782 раза

К своим 58 годам известный актер Владимир Машков стал отцом один раз. Сегодня 36-летняя Мария Машкова может похвастаться теплыми отношениями со знаменитым родителем, однако их взгляды сходятся далеко не всегда. Машков считается одним из главных патриотов страны, а вот его наследница уже несколько лет строит свою жизнь за границей. К слову, там у нее это получается даже лучше, чем на родине.

ПО ТЕМЕ

Живущая в США дочь Машкова о принадлежности к русским: Лучше притворяться шведкой

"Интеллигентно повела себя": Мария Машкова сообщила о встрече с Анджелиной Джоли

 Владимир Львович Машков

Владимир Львович Машков актер

Мария Машкова появилась на свет в семье известных актеров Владимира Машкова и Елены Шевченко. Брак с Шевченко стал для артиста первым, а дочка – единственной. Однако родители Марии развелись, когда она была еще маленькой девочкой. До семи лет наследница росла вместе с бабушкой и дедушкой под Новосибирском, пока мама не забрала ее в столицу.

Уже школьницей Мария начала выходить на сцену и получила первую роль в кино. А в 2006 году наследница звезд окончила Театральное училище имени Щукина и стала актрисой "Ленкома". Известность к Марии пришла только когда на экраны вышел популярный сериал "Не родись красивой". Сыграв секретаря на ресепшене компании "Зималетто", Машкова завоевала любовь зрителей и признание режиссеров, а ее карьера пошла в гору.

Кроме популярности, сериал "Не родись красивой" принес Марии любовь. На съемках наследница Владимира Львовича познакомилась с будущим мужем Артемом Семакиным. На тот момент актер не только был женат, но и воспитывал дочку. Ради новой возлюбленной мужчина оставил семью и снова пошел в ЗАГС. В 2005 году Машкова и Семакин поженились, но брак продержался всего четыре года. Как оказалось, супруг не был верен актрисе.

Страдать из-за распавшегося брака Марии долго не пришлось. Уже через несколько месяцев она снова вышла замуж, причем очень счастливо. Вторым супругом актрисы стал музыкант и бизнесмен Александр Слободяник. В 2010 году у пары родилась дочка Стефания, а через два года на свет появилась Александра. Однако заполучить семейное счастье было не так просто. Ради него наследница артиста перебралась в другую страну и нарвалась на критику со стороны российской общественности.

Слободяник жил в США с самого детства и не планировал это менять. В конце концов и Машкова решилась перебраться за границу. Уже несколько лет актриса преимущественно живет в Штатах вместе с семьей, иногда приезжая в Россию по работе. Меж тем многим злопыхателям не дает покоя, что дочь одного из главных патриотов страны покинула родину. Чтобы хоть как-то прекратить поток критики, Мария не раз была вынуждена оправдываться из-за своего переезда.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 10:18 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Без пяти минут муж": Волочкова проболталась о беременности от банщика

Пара еще больше сблизилась
Шоу-бизнес

Народ ахнул при виде Апиной после выписки из больницы: Изменилась до неузнаваемости

Певица перенесла операцию
Шоу-бизнес

"Мне надоело": обманутая Алферова откровенно о предательстве Абдулова

Актриса в гневе
Шоу-бизнес

Вдову Градского вывели на чистую воду: Ложь раскрыта

Вскрылась правда

Гороскоп

Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году

Здоровье

В России впервые выявили свыше 70 тысяч новых заражений COVID-19 за сутки
За сутки в России ковидом заразились 67 809 человек
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"
Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

На таможне аэропорта в Ростове-на-Дону у пассажиров нашли холодное оружие
В Мытищах автоледи вступила в перепалку с водителем скорой помощи
Хулиганы обстреляли машину жителя Апрелевки
В Тюменской области сошел с рельсов локомотив поезда
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+