"Я не верила": Скатившаяся в зависимость разведенка Асмус взмолилась о помощи

Кристина Асмус столкнулась с проблемой.

Артистка поделилась неприятной ситуацией, которая произошла с ней на съемках. Кристина играла в фильме, где ее героиня оказалась заядлой курильщицей. Сама Асмус никогда не курила, поэтому сцены выходили ненатуральными. В итоге звезде пришлось курить по-настоящему, что начало перерастать в привычку. "Как-то незаметно для себя я стала вне кадра стрелять сигаретку", – поделилась Асмус.

Кристина пристрастилась к пагубной зависимости и погрязла в ней вот уже на 7 месяцев. "Я вообще не верила в эту зависимость, пока не столкнулась с ней", – жалуется артистка. Она пообещала бросить, но откладывала дату, в итоге Асмус просто взмолилась о помощи, обращаясь к своим подписчикам. Фанаты сразу вошли в положение и начали делиться своими историями.

"Бывает. Побалуешься и перестанешь, я в тебя верю", "Я перестала курить когда забеременела. Может пора", "Говорю тебе, как курильщица с 25-летним стажем… Бросать надо сейчас. Дальше будет тяжелее!", "Кристина главное три дня перетерпеть ну потом еще месяц и все", "Я 23 года курила по пачке в день, и вот полтора не курю", "Удачно Вам бросить курить! Хотя я знаю что это тяжело!", "Главное, 2 недели продержаться ("всухую"), дальше будет легче! Курение – зло и ненужная трата денег", – написали комментаторы.

Кристина Асмус в последнее время находится в центре обсуждений. Ее громкий развод с Гариком Харламовым не дает покоя общественности, в Сети постоянно обсуждают личную жизнь артистки, недавно ее заподозрили во второй беременности.