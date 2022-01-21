"Не может прийти в себя": что творится с заплаканной Асмус

Психолог Павел Пономарев проанализировал состояние Кристины Асмус после сложного момента в жизни.

Кристина Асмус всегда на 100% отдается на сцене. Она радуется, льет слезы, любит и ненавидит на глазах тысячи завороженных зрителей. Вот и на этот раз актриса не сдержала эмоций.

После сложного спектакля "Леди Макбет Мценского уезда" блондинка сняла себя на видео и выложила его в "сторис" в "Инстаграм". Заплаканная артистка так устала, что, по ее словам, даже не могла встать. Поклонники поддержали ее и пожелали поскорее вернуться домой к дочке.

"Больше в искусстве театра и театральной школе говорится о том, как войти в роль и очень мало говорится о том, как из нее выйти, каким образом сохранить свое психическое здоровье. Недаром все актерство – оно в религиозном ключе. Религия и считалось как грех, потому что человек формирует образ и живет жизнью и чувствами другого человека. Это каким-то образом формирует эмоциональную жизнь актера, поэтому надо говорить не о том, что произойдет, а говорить о том, каким образом безопасно для психического здоровья выходить из того образа, из того эмоционального состояния, в котором актер играет", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Павел Пономарев.

Психолог не смог пройти мимо и не обсудить личную жизнь Кристины Асмус. Он объяснил, почему экс-супруге Гарика Харламова не всегда можно верить.

"Например, мы смотрим жизнь с Асмус и мы не поймем, это игра или реально человек устал, вымотан, он не может прийти в себя. То есть мы не доверяем, у нас есть замешательства, мы не понимаем, с чем мы имеем дело, поэтому-то влияние, которое оказывают вот эти образы, в которые входят актеры, в первую очередь влияют на взаимоотношения с близкими людьми. Близкие люди также не понимают, с чем они имеют дело. Либо они имеют дело с наигранными чувствами, с лживыми чувствами, либо это реальные чувства", – подытожил эксперт.