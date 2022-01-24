Кейт Миддлтон ошарашила щедростью: Подарила больным малыша

Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в больнице в Ланкашире.



Герцоги Кембриджские спросили у пациентов, как они переносят пандемию коронавируса. Также Кейт Миддлтон преподнесла госпиталю необычный подарок, чем буквально ошарашила пациентов и персонал медицинского учреждения.

Супруга принца Уильяма вручила больнице очаровательного малыша – щенка породы кокапу. У животного уже есть кличка – Альфи. Кейт Миддлтон принесла собаку неспроста. Она полагает, что это будет прекрасной психотерапией для пациентов.

Сотрудники и больные очень обрадовались такому презенту и не стали скрывать восторга от щенка. Они поблагодарили герцогов Кембриджских за внимание и заботу.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают восьмилетнего принца Джорджа, трехлетнего Луи и шестилетнюю принцессу Шарлотту. Ранее в одном из интервью Кейт Миддлтон заявила, что как любая работающая мать она непреодолимо чувствует вину перед своими отпрысками из-за того, что мало уделяет им времени.

Как писали "Дни.ру", 9 января Кейт Миддлтон отметила 40-летие. К торжеству была опубликована серия ее парадных портретов, на которых герцогиня предстала молодой и уверенной в себе.

