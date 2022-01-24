Решетова в облегающем платье возмутила "пошлым десертом"

Для празднования дня рождения брюнетка выбрала обтягивающее черно-белое платье с глубоким декольте. Фанаты Решетовой разделились на два лагеря: одни в комментариях отметили, что модель выглядит потрясающие, а другим наряд торжества показался слишком простым и больше подходящим для обычного ужина в ресторане.
Но большей критики подвергся праздничный торт брюнетки: Решетовой под аплодисменты вынесли трехъярусный десерт красно-черного цвета, украшенный фигурками женщин в нижнем белье. Понятно, что оформление торта выполнено с отсылкой к бренду нижнего белья, которое совсем недавно публике представила модель. Однако поклонникам такая подача показалась пошлой.
"Торт очень неудачный. Будто для вечеринки девушки легкого поведения", – написал в комментариях один из подписчиков.
Зато Анастасии Решетовой на своем празднике понравилось все. Более того, брюнетка призналась, что не боится взросления – наоборот, она ждет наступления 30 лет. "Мне кажется, что именно в этот период будет самый расцвет моих сил и женственности", – отметила Решетова.