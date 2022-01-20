Акиньшина вскружила голову: терзаемый виной Козловский извинится перед дочерью

Артист Данила Козловский откровенно поделился личным.

Весной 2020 года актер Данила Козловский впервые стал папой. Модель Ольга Зуева подарила знаменитости дочь, Оду Валентину. Почти сразу после появления малышки на свет манекенщица и артист расстались. Поговаривают, что новоиспеченному отцу вскружила голову партнерша по фильму "Чернобыль" Оксана Акиньшина. По слухам, Данила и Оксана все еще вместе.

Маленькая Ода Валентину проживает в США вместе с мамой. Данила Козловский навещает дочь, как говорят, от случая к случаю – слишком плотный рабочий график.

Данила переживает из-за того, что не может постоянно находиться рядом с наследницей. Если бы Козловский взялся писать для дочери письмо в будущее, то начал бы с извинений. Судя по всему, знаменитость терзается чувством вины. Также Данила хотел бы поместить в письмо большое признание в любви.

Появление ребенка, говорит Козловский, очень сильно на него повлияло. Ранее Данила не понимал людей, говорящих о трансформации после рождения детей. "Я думал, что это какая-то пафосная чушь", – поделилась знаменитость в свежем интервью.

Ода Валентина показала актеру, что есть абсолютная и безусловная любовь. Артист узнал, что может любить с невероятной силой.

Естественно, Козловский раздражается, когда дочь капризничает, не слушается или, например, кидает еду на пол. Но даже в моменты злости определяющей остается всепоглощающая любовь, отметил Коловский. Дочь – самое важное в жизни Данилы.

Напомним, 20 января свет увидит сериал "Карамора". В ленте Данила Козловский выступил в качестве режиссера и исполнителя главной роли.