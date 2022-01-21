"Уроды и мешки": Жулин резко высказался о профнепригодных участниках "Ледникового периода"

С 2007 года в эфире Первого канала выходит программа "Ледниковый период". С первого сезона тренерами соревнующихся команд были Александр Жулин и Илья Авербух. Среди подопечных Жулина – Татьяна Навка, Анастасия Волочкова, Виктория Дайнеко, Лариса Вербицкая. Правда, как признался легендарный советский и российский фигурист корреспонденту "Дни.ру", многие звезды на проекте напоминали больше не фигуристов, а слонов в посудной лавке.

Только что Александр Жулин выпустил автобиографию "Танцы на люду жизни", где речь идет о катании в Майей Усовой в танцах на льду, триумфальном выступлении на Олимпиаде в Альбервиле, и, конечно, о работа в ледовых телепроектах.

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"Ледовые шоу на Первом канале созданы ради красивой картинки, – заверил Жулин. – Но далеких от фигурного катания девушек, которых туда приглашают, я зову просто: мешки. Потому что в 20-25-30 лет учиться кататься на коньках – это безумно сложно. Тут же проявляются и сутулость, и все изъяны".

"Я десять лет проработал в "Ледниковом периоде" и видел там много женщин, которых обожал в кино, но которые выходили на лед и превращались просто в уродов, – поражен Жулин. – И сразу вся моя любовь к этим людям на экране куда-то уходит. Просто каждый должен заниматься своим делом! А если кому-то не дается, то и не надо, иначе происходит подмена. Лишь единицам дано из обычной жизни выйти на лед и показать, что это красиво".

Сложнее всего было работать с Ингеборгой Дапкунайте. "Она не могла кататься по прямой, – клянется Жулин. – Я поражался этому и кричал: "Ты настолько тупая, что не можешь ехать прямо?!". А она ехала либо влево, либо вправо".

Правда, было несколько актрис, которые на льду, по мнению Жулина, выглядели органично. "Это Чулпан Хаматова, хотя и очень сомневаюсь, что она никогда прежде не каталась, поскольку все движения были отточены, это Алена Бабенко, которая до сих пор катается, Юлия Ковальчук, которая очень способная", – перечислил тренер.