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Шоу-бизнес
Время никого не щадит: в двух опухших мужиках в аэропорту не сразу признали Маликова и Сюткина

Время никого не щадит: в двух опухших мужиках в аэропорту не сразу признали Маликова и Сюткина

Поклонники Дмитрия Маликова привыкли видеть его всегда молодым, бодрым, подтянутым. Кажется, время над ним не властно, хотя в январе ему стукнет уже 52. Но, как оказалось, ничто человеческое звездам не чуждо.
прочитано 6880 раз

На странице Димы Маликова в социальной сети "Фейсбук" появилось неожиданное фото, на котором он запечатлен утром 31 декабря в аэропорту. Компанию певцу составил его коллега – 63-летний Валерий Сюткин. Вероятно, в дорогу обоих позвали новогодние корпоративы.

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"С утра в аэропорту немного опухшие, но веселые и настоящие", – с юмором написал Маликов. Чем вызывал восторг среди фанатов.

"Опухшие, зато настоящие! Мы тоже с утра бываем такие", "То, что опухшие ничего, главное, что настоящие", "Время никого не щадит, но дело житейское", – пишут люди в комментариях.

facebook.com/MalikovDmitry

Как говорят врачи, отечность тканей лица часто является следствием водного дисбаланса организма, который происходит при нарушении процесса выведения употребленной жидкости. Например, прием алкогольных напитков может стать большой нагрузкой на почки, печень, сердечно-сосудистую и мочевыделительную систему. В результате начинается интоксикация организма, страдает ионное равновесие, начинается обезвоживание организма, на что тот реагирует усиленным накоплением жидкости в тканях.

Говоря просто, когда молекулы спирта попадают в мягкие ткани, вместе с ними туда проникают и молекулы воды. Поэтому и происходит ненормальное распределение жидкости внутри, из-за чего и появляются отеки. Отечность обычно спадает только через 10-12 суток после прекращения приема алкоголя. У хронических алкоголиков с большим стажем лицо может остаться опухшим на всю жизнь.

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Автор: 2 января 2022, 19:48 Источник: facebook.com ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость937307
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Такое впечатление, что они просто обгорели на солнце или в салярии, видимо, наоборот, едут с отдыха, встречать Новый год с жёнами
Гость928981
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Не вижу никаких "ненормальностей".....
Гость7409823
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Малик и Сюта накидались. И шо тут судим?
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