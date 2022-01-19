Дайнеко дала смачную оплеуху бывшему мужу

Стало известно, что 34-летняя Виктория Дайнеко подала в суд на экс-супруга Дмитрия Клеймана.

Иск к экс-избраннику певица подала 11 января. Звезда не единожды жаловалась, что мужчина совсем не уделяет внимания их общей дочери Лидии и не помогает ребенку деньгами.

Можно предположить, что Виктория дайнеко решила судиться с экс-возлюбленным после того, как в ноябре 2021 года Дмитрий Клейман во второй раз стал отцом. У музыканта появился на свет сын. Возможно, Виктория Дайнеко посчитала, что теперь мужчина точно не будет вкладываться в воспитание их общего ребенка.

В Хамовническом районном суде Москвы сообщили, что исполнительница требует взыскать с Дмитрия Клеймана алименты, а также официально определить место жительства дочери. Согласно закону, бывший муж обязан перечислять на содержание ребенка четверть от всех своих доходов.

Если барабанщик прежде периодически присылал Виктории по десять тысяч рублей в месяц, о чем она сама ранее рассказывала, то теперь мужчина явно может позволить себе отправлять дочери больше денег. Ведь музыкант гастролирует со своим шоу, дает частные уроки игры на барабане, а также выступает вместе со звездами.

Напомним, звездная пара развелась в 2017 году. Их дочь родилась двумя годами ранее. Как писали "Дни.ру", недавно Виктория Дайнеко назвала экс-супруга абьюзером.

