У дочери Дайнеко случилось пополнение: Привет, сынок!

Российская певица Виктория Дайнеко развелась с барабанщиком Дмитрием Клейманом в 2019 году. В браке пара прожила два года, у них родилась дочь.
Бывший муж певицы Виктории Дайнеко недавно женился в очередной раз. Как выяснилось, его возлюбленная Дарья на тот момент была уже беременна.
В своем "Инстаграм" Клейман радостно сообщил, что любимая наконец-то родила ему сына. "Привет, сынок!" – написал бывший муж Дайнеко.
Поклонники несказанно обрадовались тому, что у дочери Виктории Дайнеко наконец-то родился братик. Фанаты поздравили семью с таким пополнением.
Напомним, Дмитрий Клейман и Виктория Дайнеко разводились со скандалом и взаимными обвинениями. Мужчина признался, что Виктория Дайнеко могла позволить себе поднять на него руку и постоянно упрекала его. По словам музыканта, Дайнеко хотела более богатой жизни, а он не мог обеспечить ее таким образом. В итоге сначала пара перестала жить вместе, а потом барабанщик подал на развод с певицей.
Пара долго конфликтовала, однако потом нашла общий язык ради дочери. Сейчас Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман нормально общаются ради воспитания общего ребенка.