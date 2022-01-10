Дайнеко рассказала об издевательствах мужа-абьюзера

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта звезда ответила на острые вопросы подписчиков. Виктория Дайнеко максимально честно поведала об отношениях с бывшим мужем – Дмитрием Клейманом.
Пара развелась в 2017 году. В настоящее время певица и ее экс-избранник стараются поддерживать позитивные отношения ради общей дочери Лидии, родившейся в 2015 году. Но, судя по всему, артистка не смогла забыть обиды, причиненные бывшим возлюбленным.
Фолловеры поинтересовались у Виктории Дайнеко, находилась ли она когда-нибудь в отношениях с абьюзером (жестоким манипулятором – прим. ред.). На это звезда заявила, что была замужем за таким человеком. Также она добавила, что не раз связывалась с подобными людьми.
Исполнительница призналась, что теперь задает себе и психотерапевтам вопросы о том, почему начинает отношения с абьюзерами. Также знаменитость сообщила, что пострадала от шантажа, в котором, по ее мнению, может быть замешан экс-супруг.
По словам Виктории Дайнеко, злоумышленники угрожали слить в Сеть фото ее дочери. Вокалистка отметила, что снимок был сделан на телефон мужа и был только в его коллекции. Певица добавила, что совсем не волнуется, что наследница растет без отца.
Артистка заявила, что больше боялась того, что ребенок будет воспитываться в нездоровой атмосфере. При этом она добавила, что верит в то, что у девочки будет самый лучший отчим на свете.