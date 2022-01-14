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Шоу-бизнес
"Почему?": Голливудской звезде Канье Уэсту грозит тюремный срок

"Почему?": Голливудской звезде Канье Уэсту грозит тюремный срок

Рэпер Канье Уэст размахался кулаками прямо на улице. Зверское избиение обсуждают в Сети.
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Совсем недавно в СМИ просочились слухи о том, что известный американский артист Канье Уэст намеревается прилететь в Россию и даже прорваться к самому президенту на личную встречу. В прошлом музыкант несколько раз публично отождествлял себя с Владимиром Путиным, поэтому к этой информации отнеслись со всей серьезностью.

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Пока русский народ ждал комментария артиста по поводу визита, он ошарашил фанатов ужасной выходкой. На камеру сняли, как темнокожий рэпер нападает на своего фаната ночью возле своего автомобиля. Таблоиды указывают, что фанат подошел к внедорожнику Канье Уэста, чтобы получить автограф, но вместо этого дважды получил кулаком по лицу.

"Почему он только что это сделал?" — прокричал оператор, снимавший потасовку на видео. После жестокого избиения к артисту подбежала коллега, пытаясь привести хулигана в чувство. Однако Канье Уэст к ней не прислушался и разразился гневной отповедью.

Как пишет Page Six, буйный рэпер находится под следствием по подозрению в совершении уголовного преступления. Так что теперь скорый визит в Россию вряд ли ему светит, даже если он действительно хотел повидаться с Путиным. Строгая американская полиция подобные инциденты рассматривает со всей серьезностью и не дает спуску даже мировым звездам. Канье Уэст комментариев по поводу нападения пока не давал.


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Фото: John Taggart / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 14:49 Источник: Page Six ✓ Надежный источник
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