54-летний Нагиев закричал после оргазма: Страшно, когда вывалилось

Артист активно ведет свой личный блог, выставляя самые разные кадры. Среди них встречаются и фотографии с профессиональных сессий, но, в основном, Дмитрий снимает себя сам. Большое количество селфи и фото в зеркале публика не прощает, кажется, никому, кроме него. Ведь к каждой у него найдется собственный остроумный комментарий.
На этот раз Дмитрий Нагиев опубликовал кадр, на котором он одет крайне небрежно. На знаменитости можно увидеть мятые широкие джинсы, держащиеся на бедрах, кожаные туфли серого цвета, пиджак, который еле сходится на груди и футболку, торчащую из-под него. Изюминку образу добавила темная шапка, очки и электронная сигарета, которую артист держит во рту.
"Распространить!" – написал актер. Он указал, что поклонникам пора начинать хвалить его, но делать это не спеша, так так он никуда не торопится. Нагиев пошутил, что на помойке себя не нашел, а потерял. Особенно поклонников впечатлили сомнения кумира. Он спросил, очень ли страшно, если после оргазма вдруг крикнуть слово "вуаля".
Подписчики оценили чувство юмора Дмитрия Нагиева, а некоторые решили продолжить линию. "Не страшно, когда вырвалось, страшно, когда вывалилось", "Главное, чтобы вставная челюсть не вырвалась, остальное нормально", "Дмитрий, обожаю! Вам можно все", – написали они.