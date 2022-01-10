Уже не тот: Нагиев сильно сдал после слухов о половой инфекции

Массовик-затейник Дмитрий Нагиев прочно вошел в образ сурового мачо, который далек от приторной лести и напыщенного хвастовства. В "Инстаграм" он не стесняется затрагивать деликатные темы, которые зачастую вызывают переполох. Так, в конце прошлого года он заявил народу о поиске недорогого врача-венеролога. В результате поползли слухи о том, что шоумен страдает от половой инфекции.
Не исключено, что двусмысленные откровения повлияли на репутацию шоумена. Известно, что осенью 2021 года Дмитрий Нагиев занимал первую строчку в рейтинге самых влиятельных телеведущих, а в последнее время сильно сдал. Согласно исследованию агентства Romir, мужчина уступил первенство в ТОП-10 Владимиру Соловьеву, а сам рухнул на второе место.
Анализ проводился при учете мнений россиян старше 14 лет, которые проживают в городах России. И хотя по результатам показателей Дмитрий Нагиев уже не лидер, он считается влиятельнее многих конкурентов — и Владимира Познера, и Павла Воли, и Ивана Урганта.
Напомним, шоумен высмеял членов жюри КВН и его участников. Дмитрий Нагиев счел комичным, что телепроект транслируют так долго. В ноябре 2021 года Клуб веселых и находчивых отметил 60-летие, а его предводителю Александру Маслякову исполнилось уже 80.