"Настучать ему в репу": Джигурда вызвал Губерниева на ринг

Популярный российский актер и шоумен Никита Джигурда известен своими эпатажным выходками. Он славится своими боями по правилам бокса в поп-ММА и уже не раз вызывал известных обидчиков и оппонентов на "дуэль". Впрочем, эти поединки часто называют фрик-боями.
На этот раз Джигурду разгневал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Это произошло в эфире популярного ютуб-шоу "Читка".
Гостем шоу стала российская актриса Надежда Сысоева. По правилам программы участники читали предложенный им сценарий, который ранее не видели. В студии шоу актеры на ходу разыгрывали его. Результат получился довольно забавным, правда понравился не всем.
Дмитрий Губерниев зачитал свою роль инквизитора до Никиты Джигурды. После этого Джигурда вызвал его на бой.
"Я его в октагон вызываю, жлоба, чтобы настучать ему в репу за оскорбление моей девочки", — заявил Джигурда.
Напомним, 60-летний Джигурда уже победил на ринге Виталия Милонова и Отара Кушанашвили и проиграл блогеру Александру Шпаку.
По данным газеты "Спорт-экпресс", Дмитрий Губерниев уже отреагировал на вызов Никиты Джигурды. "Прекрасно!" – отметил он, добавив, что его оппонент уже не молодой.