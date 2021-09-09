"Переобувшемуся" Михалкову дали от ворот поворот: Хочет удержать свою позицию

На днях исследовательский холдинг Romir опубликовал рейтинг доверия россиян известным личностям.

Как оказалось, больше всего люди верят актеру Константину Хабенскому. На втором месте оказался телеведущий Дмитрий Нагиев, а замкнул тройку лидеров режиссер Никита Михалков. Четвертое и пятое место заняли артисты Сергей Безруков и Чулпан Хаматова соответственно. Стоит отметить, что в опросе участвовали 2,4 тысячи респондентов старше 14 лет.

Психолог Алена Полынь объяснила, почему россияне доверяют более молодым артистам. По словам специалистки, многое зависит от того, как публичная личность себя позиционирует. Например, Константин Хабенский имеет репутацию благотворителя, человека с нравственными и духовными устоями.

Как отметила психолог, слово 75-летнего Никиты Михалкова постепенно теряет вес, так как в прошлом он неоднократно "переобувался". "Бывало, менял свою позицию по одному и тому же вопросу, да и современная молодежь его воспринимает как деда, который во что бы то ни стало хочет удержать свою позицию", – отметила Алена Полынь.

Также специалистка заявила, что люди чувствуют энергию другого человека. Это также объясняет и причины, по которым одни становятся популярны, а другие нет.

"Мы разные, потому все индивидуально. Но большинству импонирует энергия именно Хабенского, в то же время Михалков не интересен", – подчеркнула Алена Полынь.