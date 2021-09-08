Стало известно об уходе Канделаки

Слухи некоторое время всплывали в Сети, но мало кто верил в происходящее. Сама Тина Канделаки лишь рассказала поклонникам о том, что в ее жизни грядут большие перемены, и очень скоро она сообщит обо всем, а также порадует новыми проектами. Теперь информация подтвердилась. Изменения произошли не только в руководстве телеканала, но и всего холдинга "Газпром-Медиа".
Оказалось, что пост Канделаки занял бывший главный редактор "Матч ТВ", Александр Тащин. Однако новости на этом не заканчиваются. Сама Тинатин пошла на повышение. Теперь журналистка является заместителем генерального директора "Газпром-медиа". Об этом сообщили многие издания, после чего сама знаменитость прокомментировала информацию.
Тина Канделаки рассказала, что для нее назначение является "большой ответственностью". Она отметила, что перед холдингом сейчас стоят крайне "амбициозные задачи", а такое предложение стало для нее "не меньшим вызовом", чем тот, что она получила шесть лет назад. Напомним, тогда и произошел запуск "Матч ТВ".
Журналистка подчеркнула, что сейчас намерена сделать все, чтобы задачи, стоящие перед "Газпром-Медиа" были решены. Пользователи Сети активно обсуждают сложившуюся ситуацию. Пока мнения сильно разделились. Что будет дальше – покажет только время.
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