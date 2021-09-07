Раздвинувшую ноги любовницу Тимати подняли на смех: Весь отпуск в такой позе

Долгое время поклонники гадали, состоит ли Тимати в отношениях с победительницей шоу "Холостяк" Катей Сафаровой. Что было в прошлом – известно лишь самому рэперу, но теперь он делится снимками уже с новой дамой сердца.

Сейчас артист отдыхает на острове Миконос с новой пассией. Вычислить, кто же впечатлил артист больше, чем предыдущая избранница, оказалось крайне просто для внимательных фанатов. Исполнитель опубликовал снимок, где на его шее лежит женская рука. По маникюру и украшениям подписчики быстро обнаружили, что новая возлюбленная звезды, судя по всему, украинская модель Саша Дони, крайне напоминающая внешне одну из главных бывших возлюбленных Тимати, Алену Шишкову.

Ревнивые поклонницы знаменитости тут же набросились на диву. Они отметили, что она якобы переусердствовала с пластическими операциями, выглядит слишком ненатурально и, вдобавок ко всему, якобы недостойна быть рядом с таким мужчиной. Некоторые также подчеркнули, что девушка слишком юная для рэпера. Саше всего лишь 20 лет.

Однако после откровений Тимати страница Саши Дони в "Инстаграме" начала набирать настоящую популярность. Сейчас на личный блог модели подписаны более 90 тысяч человек. Видимо, критика совсем не беспокоит девушку, и она продолжает показывать, на что способна. Как сообщает 5-tv.ru, накануне дива опубликовала снимок в вертикальном шпагате. Пользователи тут же сравнили его с тем, который обожает демонстрировать на камеру Анастасия Волочкова и отметили, что растяжка у молодой любовницы рэпера прекрасная.

При этом пока принять изменения в жизни исполнителя и порадоваться могут далеко не все. Поклонников спасает юмор. "И эта ноги раздвигает, вот парню везет то", "Весь отпуск в такой позе", "Показывает главное отличие от прошлых пассий", "Я так поняла, на этом ее способности заканчиваются", "Тимати, выложи такую же фотку, покажи класс", "Надо было брать в эфир с Утяшевой и Волей", – высмеяли снимок подписчики.

