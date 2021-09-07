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Шоу-бизнес
Раздвинувшую ноги любовницу Тимати подняли на смех: Весь отпуск в такой позе

Раздвинувшую ноги любовницу Тимати подняли на смех: Весь отпуск в такой позе

Долгое время поклонники гадали, состоит ли Тимати в отношениях с победительницей шоу "Холостяк" Катей Сафаровой. Что было в прошлом – известно лишь самому рэперу, но теперь он делится снимками уже с новой дамой сердца.
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Сейчас артист отдыхает на острове Миконос с новой пассией. Вычислить, кто же впечатлил артист больше, чем предыдущая избранница, оказалось крайне просто для внимательных фанатов. Исполнитель опубликовал снимок, где на его шее лежит женская рука. По маникюру и украшениям подписчики быстро обнаружили, что новая возлюбленная звезды, судя по всему, украинская модель Саша Дони, крайне напоминающая внешне одну из главных бывших возлюбленных Тимати, Алену Шишкову.

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Ревнивые поклонницы знаменитости тут же набросились на диву. Они отметили, что она якобы переусердствовала с пластическими операциями, выглядит слишком ненатурально и, вдобавок ко всему, якобы недостойна быть рядом с таким мужчиной. Некоторые также подчеркнули, что девушка слишком юная для рэпера. Саше всего лишь 20 лет.

Однако после откровений Тимати страница Саши Дони в "Инстаграме" начала набирать настоящую популярность. Сейчас на личный блог модели подписаны более 90 тысяч человек. Видимо, критика совсем не беспокоит девушку, и она продолжает показывать, на что способна. Как сообщает 5-tv.ru, накануне дива опубликовала снимок в вертикальном шпагате. Пользователи тут же сравнили его с тем, который обожает демонстрировать на камеру Анастасия Волочкова и отметили, что растяжка у молодой любовницы рэпера прекрасная.

При этом пока принять изменения в жизни исполнителя и порадоваться могут далеко не все. Поклонников спасает юмор. "И эта ноги раздвигает, вот парню везет то", "Весь отпуск в такой позе", "Показывает главное отличие от прошлых пассий", "Я так поняла, на этом ее способности заканчиваются", "Тимати, выложи такую же фотку, покажи класс", "Надо было брать в эфир с Утяшевой и Волей", – высмеяли снимок подписчики.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 10:19 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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