"Жарко и липко": Полуголый Газманов утешил родившую Арзамасову

Наследник Олега Газманова сделал громкое заявление. Лиза Арзамасова в стороне не осталась.

Родион Газманов нередко делится мыслями со своими подписчиками в инстаграм-аккаунте. Недавно он разместил в блоге фото с оголенным торсом и внушительным текстом. "В гостиничном номере жарко и липко. Хочешь – не хочешь, плата за продолжение лета", — начал откровенничать Родион в первый понедельник осени. Однако после небольшой жалобы мужчина сообщил, что испытывает безусловное счастье и вот уже три дня улыбка не покидает его лица. Газманов отметил, что энергия бьет из него через край, а еще он ощутил чувство влюбленности. Признание артиста произвело глубокое впечатление на актрису Лизу Арзамасову, которая в августе родила ребенка.

Не секрет, что Родиона Газманова и "папину дочку" связывают теплые отношения. Лиза Арзамасова сейчас погружена в материнство, но переживать за друзей меньше не стала. Пост о благоприятных переменах в жизни певца принес утешение актрисе. "Ура! Ждем новых песен!" — выразилась женщина в комментариях.

Напомним, звезда сериала "Папины дочки" родила сына от Ильи Авербуха. Актриса сблизилась со знаменитым тренером, когда ей было всего 15 лет. Большая разница в возрасте не помешала создать паре крепкую семью. Новорожденного мальчика назвали Львом. Сейчас Лиза Арамасова с радостью возит коляску и старается обеспечить малыша максимальным комфортом.

