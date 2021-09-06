Ждет малыша? Растущий живот Орбакайте всполошил народ

Кристину Орбакайте заподозрили в беременности. Максим Галкин показал дочь Примадонны.

Стройная блондинка Кристина Орбакайте всегда отличалась точеной фигурой. После рождения единственной дочери Клавдии певица быстро пришла в форму, избавившись от лишних килограммов. Однако сейчас 45-летняя знаменитость выглядит несколько иначе, чем пару месяцев назад. У артистки появился заметный животик, сигнализирующий о возможной беременности. Преображение Кристины Орбакайте ненароком рассекретил Максим Галкин. Юморист снял звезду на камеру во время совместной рыбалки.

На семейном сборище, где Алла Пугачева развлекалась с внучкой, детьми и мужем, Кристина Орбакайте держалась отстраненно. Она спокойно наблюдала на водную гладь, облокотившись на небольшое ограждение. Певица не стала модничать и надела на встречу с родными просторную кофту, которая скрыла область талии. Такую одежду часто выбирают женщины в ожидании малыша.

В Сети начали поговаривать, что наследница Примадонны находится "в интересном положении". Некоторые решили, что она специально не стала мелькать перед объективом Максима Галкина, чтобы не выдать беременность. Сама Кристина Орбакайте пока не высказывалась о планах на материнство, поэтому еще рано делать выводы о ее состоянии. Тем не менее в своем инстаграм-аккаунте она показала снимки, на которых ее живот также кажется подросшим.